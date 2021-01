publié le 30/01/2021 à 09:54

Alors que le Premier ministre Jean Castex a annoncé, vendredi 29 janvier, qu'il n'y aurait pas de reconfinement dans l'immédiat, de nouvelles mesures restrictives, comme la fermeture des frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne.et des centres commerciaux de plus de 20.000 m2, vont être mises en place à compter de ce dimanche 31 janvier.

Pour Djillali Annane, le chef du service de réanimation de l'hôpital Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine, la fermeture des centres commerciaux est "une mesure dont je n'attends pas qu'elle ai un impact significatif sur la dynamique épidémique" et "il est évident qu'elle ne va pas permettre de rétablir la situation sanitaire".

"Si on ne compte que sur cette mesure là et la fermeture partielle des frontières pour recontrôler l'épidémie avec dans 10 jours, avec la période des vacances scolaires, c'est un pari très risqué et osé" a également ajouté Djillali Annane.