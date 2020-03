Coronavirus : évitez les lentilles de contact pour limiter la propagation

publié le 29/03/2020 à 18:39

Si vous portez des lentilles de contact, c'est le moment de retrouver une paire de lunette. Les ophtalmologistes sont clairs : pour limiter la propagation du virus, il faut éviter de porter des lentilles.

Vous éviterez ainsi de porter vos mains à vos yeux, dont les muqueuses pourraient être contaminées par le coronavirus, souligne l'American Academy of Ophtalmology. Les personnes qui utilisent des lentilles de contact pourraient être plus contagieuses, car on ne se lave pas nécessairement les mains après avoir mis ses lentilles, souligne Thomas Steinenmann, clinicien porte parole de l'Académie d'ophtalmologie, cité par CNN.

Les lunettes sont par ailleurs susceptibles de protéger légèrement la muqueuse de vos yeux, qui pourraient être victimes de particules dans l'air, à cause d'un éternuement par exemple.

Malgré tout, porter des lunettes ne vous immunise pas : le virus se propage surtout par le nez et la bouche. "Théoriquement, c'est possible que le virus entre dans notre corps via les yeux. Mais nous n'avons pas encore de preuves", précise Thomas Steinenmann.

Des conjonctivite chez certains malades du Covid-19

Des études chinoises montrent que des symptômes de conjonctivites ont été remarqués chez 1 % à 3 % des patients atteint du Covid-19. La conjonctivite provoque une sévère démangeaison des yeux, qui pourrait augmenter l'infectiosité du virus, c'est à dire sa capacité à se propager. Pour limiter l'épidémie, chaque fois que l'on se frotte les yeux, il est nécessaire de se laver les mains.