publié le 26/05/2020 à 07:25

Ce mardi 26 mai est très attendu par l'ensemble de la filière automobile alors qu'Emmanuel Macron va présenter sonplan de soutien pour ce secteur lourdement impacté par la crise du coronavirus. Le chef de l'État se rend chez l'équipementier Valeo, dans une usine du Pas-de-Calais après avoir reçu le patron de Renault, à l'Élysée, dans la matinée. La survie du constructeur français est en effet menacée et plusieurs sites de production pourraient fermer, dont la fonderie de Bretagne, à Caudan, dans le Morbihan.



Les salariés, inquiets pour leur avenir, bloquent l'accès au site depuis ce lundi 25 mai. "Le paradoxe, c'est que Renault nous a repris après une lutte historique en 2008-2009. C'est inacceptable une fermeture telle que celle-là", fustige l'un d'eux. Le site est opérationnel et a complètement été rénové après l'incendie qu'il a subi en 2019 comme l'indique Maël Le Goff, délégué CGT : "L'outil de production est tout neuf, de la ligne de moulage à l'usinage et maintenant on nous annonce la fermeture du site".

Depuis l'annonce de Bruno Le Maire, qui se montrait peu rassurant quant à la survie de Renault, les salariés se mobilisent pour sauver leurs emplois : "C'est notre bébé et c'est très familial ici" explique même l'un d'eux. En plus des salariés, la fermeture serait également catastrophique pour la sous-traitance.

