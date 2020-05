Renault : l'usine historique Alpine à Dieppe bientôt fermée ?

publié le 23/05/2020 à 12:13

Vendredi 29 mai, Renault annoncera son plan d'économie : plusieurs sites en France sont sur la sellette, dont l'usine historique d'Alpine à Dieppe.

Pourtant, en 2017, soit 62 ans après sa création, la marque a été relancée par Carlos Tavares avec une voiture l'A110, version moderne de la cultissime Berlinette,l'une des voitures adorées par les Français.

On doit cette création à Jean Rédélé, qui est entré dans l'histoire de la ville et dans l'Histoire tout court. Dans son garage, il fabrique une voiture sportive, légère et maniable qu'il va baptiser Alpine en raison de ses victoires dans les Alpes. Construite d'abord sur un châssis de quatre chevaux, la voiture va connaître plusieurs déclinaisons jusqu'à devenir championne du monde des rallyes en 1973 mais cinq ans plus tard, tout cela est terminé et pour ne pas arrêter l'activité de l'usine de Dieppe, le constructeur décide d'y assembler sa gamme sportive.

Depuis, fin 2017 pour la deuxième génération de l'A110 qui a coûté 35 millions d'euros d'investissements, ce qui explique l'incompréhension aujourd'hui à Dieppe du projet de fermeture d'une usine qui vient d'être remise à neuf. Tout cela à cause de la faible production, des commandes sont en baisse, et les prévisions ne sont pas au beau fixe. L'usine a aussi arrêté de fabriquer d'autres voitures. Le site de Dieppe risque d'être condamné mais la marque devrait perdurer avec un projet secret "PZ110". Il s'agit en réalité d'un SUV électrique avec une production qui pourrait se faire dans le Nord à Douais.