publié le 26/06/2019 à 07:27

Le thermomètre va continuer de grimper encore et toujours dans cette période de canicule. Désormais ce sont les deux tiers de la France qui se retrouvent en alerte Orange canicule et ont obligé l'Éducation nationale à prendre certaines mesures.

Outrer le report du brevet pour les collégiens de troisième, des centaines d'établissements seront fermés jeudi et vendredi, qui sont les deux jours les plus chauds de la semaines. C'est notamment le cas au Plessis-Trévise dans le Val-de-Marne. Dans la classe de Béatrice, le thermomètre affichait 32 degrés ce mardi 25 juin et il était donc impossible travailler dans ces conditions : "30 élèves dans une classe où on est obligé de tout fermer pour empêcher la chaleur d'entrer, ça devient irrespirable".

Face aux fortes températures plusieurs élèves ont beaucoup de mal à se concentrer. C'est le cas de Mélina, élève en CE2 : "On arrive pas à réfléchir. Après on fait des fautes d'inattention. Il vaut mieux rester à la maison au frais, c'est ce que la maîtresse nous dis toujours". Jusqu'à la fin de la semaine, ce sont tous les établissements de la commune qui resteront fermés.

À écouter également dans ce journal

Politique - Le gouvernement veut faire payer les vendeurs dont le logement n'est pas aux normes énergétiques. C'est l'un des volets du projet de loi Climatexaminé à partir de ce mercredi 26 juin à l'Assemblée.

Société - Près de 6 véhicules sur 10 sont interdits de circuler en Île-de-France. La circulation différenciée s'applique à partir de ce mercredi 26 juin à cause de la canicule.



International - San Francisco vient de devenir la première grande ville américaine à interdire la vente de cigarettes électronique, après avoir constaté une hausse impressionnante du vapotage chez les jeunes. Les contrevenants risquent une amende de mille dollars.