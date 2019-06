publié le 24/06/2019 à 18:17

"Dans mon école, on a 130 élèves à un étage avec deux robinets. Comment on fait pour tous les rafraîchir ?" Catherine Da Silva a reçu, comme tous les directeurs d'école, les recommandations officielles du ministère de l'Éducation nationale pour la canicule. Mais elle craint de ne pas pouvoir les mettre en oeuvre, faute de moyens. "On aurait pu anticiper mais comme d'habitude on n'a pas pu le faire" a déclaré la directrice d'école à Saint-Denis et représentante du SNUipp 93 sur franceinfo.

Elle a donc réclamé "la possibilité de fermer les écoles au moins jeudi et vendredi. "Nous pourrons aller jusqu'à la fermeture de certaines écoles, collèges et lycées" a répondu le ministre de l'Éducation nationale lors d'une conférence de presse ce lundi 24 juin, une mesure "au cas par cas".

Catherine Da Silva a estimé que "les enfants seraient mieux chez eux, allongés, à boire et à aller aux toilettes quand ils veulent, plutôt qu'avec nous où il faut partager quatre toilettes et deux robinets." Elle a fustigé l'irréalisme des recommandations officielles, ne serait-ce que de "disposer un thermomètre dans chaque salle". "Personne n'est venu me livrer un thermomètre", a regretté la directrice d'école.

Et si les milliards du #SNU servaient plutôt à un grand plan d'urgence d'isolation thermique des #ecoles, cela permettrait que les personnels des établissements ne prennent pas les 2 premières lignes de ce texte comme une vraie provocation.... #Canicule pic.twitter.com/lD7eyn4Rmg — I. This Saint-Jean (@IThisSaintJean) June 24, 2019

"Congé canicule" et report du brevet

Le syndicat de parents d'élèves FCPE a formulé des demandes similaires. Dans un communiqué, la FCPE a demandé la fermeture d'écoles et l'autorisation pour les parents de "garder leurs enfants chez eux". Ils ont demandé l'instauration d'un "congé canicule".

La @FCPE_nationale demande aux autorités de permettre de libérer les jeunes plus tôt dans la journée, voire de fermer écoles et collèges le temps de la #canicule et des pics de pollution. Elle demande aussi que les parents soient autorisés à garder leurs enfants chez eux. pic.twitter.com/ZDmC4jaoOF — Marie-Laure GB (@MarieLaureGB) June 24, 2019

De son côté, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé le report des épreuves du brevet des collèges. Elles auront finalement lieu le 1er et 2 juillet, aux mêmes horaires que celles initialement prévues ces jeudi 27 et vendredi 28 juin.