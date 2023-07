Ce week-end du 8 et 9 juillet, il va falloir jouer des coudes, se frayer un chemin avec les valises ou les enfants sous le bras. La SNCF attend en effet 1,4 million de voyageurs sur les trains longue distance avec 2.300 trains en circulation.

Dans la tour de contrôle en Gare de Lyon à Paris, il faut montrer patte blanche pour accéder à la salle de supervision voyage. En hall 2, derrière une baie vitrée avec une vue directe sur les quais, les opérateurs travaillent 7/7 de 5h à 23h. "Nous supervisons tous les TGV au départ de la Gare de Lyon sur tous les grands axes", explique à RTL Josselin Thibault, le responsable de la salle de contrôle.

L'homme n'a pas le temps de s'ennuyer devant un mur d'écrans qui indique en temps réel la position de chaque TGV Inouï, Ouigo ou Trenitalia. "Il peut y avoir du stress lorsque nous sommes en crise. Il faut se coordonner en cas de gros aléas sur la ligne", poursuit-il.

Pour éviter les crises, l'anticipation est un élément clé dans cette salle, notamment lors des grands départs. "On se prépare un mois à l'avance. On regarde les taux d'occupation, le nombre de trains. On anticipe les départs en vacances pour que nos clients aient à la fois le confort et les trains à l'heure, ce qui est vraiment notre leitmotiv."

Un défi à relever chaque jour avec en moyenne 800 trains qui partent et arrivent en Gare de Lyon.

