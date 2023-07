Tour de France 2023 : ce qu'il faut retenir de la septième étape

ON REFAIT LE TOUR - Jasper Philipsen, roi du sprint, s'offre une 3ème victoire

C'est le roi du sprint. Qui parviendra à battre Jasper Philipsen sur ce Tour de France ? Le Belge de 25 ans s'est imposé dans le sprint final devant Mark Cavendish (2ᵉ) et Biniam Girmay (3ᵉ). Déjà vainqueur à Bayonne et à Nogaro, le coureur de Alpecin-Deceuninck compte déjà trois succès en sept étapes cette année, après avoir devancé le vétéran britannique Mark Cavendish et l'Érythréen Biniam Girmay le long des quais de la Garonne.

En triplant la mise, Philipsen a privé Mark Cavendish d'un succès historique. Vainqueur à Bordeaux en 2010 lors de la dernière venue du Tour dans la cité girondine, le Britannique vise à battre le record de victoires d'étapes dans le Tour de France qu'il partage actuellement avec Eddy Merckx (34).

Mais le champion belge est-il "trop fort" ? "Là où je le trouve impressionnant à Bordeaux, c'est qu'il part, il est à droite de la route, il revient à gauche de la chaussée. Il voit Cavendish qui part, qui produit son effort. Il se rabat. […] Et finalement, il produit son effort et dépose [Cavendish] assez facilement. Je trouve qu'il a quand même une lucidité sur l'adversité", analyse Nicolas Georgereau pour RTL.

Avec trois victoires d'étapes dans la première semaine du Tour, Jasper Philipsen rejoint quelques glorieux aînés de l'histoire récente de la Grande Boucle : Alessandro Petacchi (2003) Robbie McEwen (2006) Peter Sagan (2012) Marcel Kittel (2014, 2017) et Mark Cavendish (2016), rappelle l'AFP. Le dernier coureur à s'être imposé quatre fois dans la première semaine est Mario Cipollini en 1999.

