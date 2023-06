Les infos de 8h - SNCF : l'attente interminable à la gare Montparnasse

Vendredi 9 juin, la soirée a été très longue pour les voyageurs qui tentaient de prendre le train, notamment au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse à Paris. Le trafic a été particulièrement perturbé, avec des retards importants pour une quarantaine de TGV.

Une attente parfois jusqu'à six heures. Les voyageurs ont dû prendre leur mal en patience, entre la chaleur et le manque de communication : "Nous, on va à La Rochelle, pour le weekend ! Ça commence plutôt mal, on espère que ça finira bien", explique une voyageuse. "Il y a du suspens parce que toutes les dix minutes on a une info indiquant qu'il est reporté de dix minutes ! Un genre de teasing de la SNCF", ironise un autre voyageur.

Si la plupart tente de rester optimiste, d'autres préfèrent revoir leurs plans : "Mon train va vers Anger mais possiblement il peut être annulé. On en sait pas plus et ça complique l'organisation !", s'inquiète une dame. Une autre annule même son voyage : "On annule car on a toujours pas l'information de départ, rien n'est affiché pour notre train ! Il n'y a aucun agent qui vient nous donner des infos ou même distribuer de l'eau."

Le trafic était également perturbé à la gare du Nord, cette fois en raison d'un problème électrique. La situation est toutefois revenue à la normale sur l'ensemble du trafic.

À écouter également dans ce journal

Annecy - L'heure est au recueillement et aux interrogations après l'attaque au couteau qui a fait six victimes dans une aire de jeux de la ville. Les deux enfants, jusqu'alors en urgence absolue, ne sont plus dans un état grave.

Colombie - C'est un miracle pour le pays : les quatre enfants portés disparus ont été retrouvés. La police étaient à leur recherche depuis le crash de leur avion le 1er mai dans la jungle amazonienne.

Bobigny - Un important incendie s'est déclaré dans un entrepôt en Seine Saint-Denis ce vendredi 9 juin dans la soirée. Désormais maîtrisées, les flammes n'ont pas dépassé le seul de toxicité.

