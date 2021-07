Émeline et Agnès se sont dit oui. Les deux femmes pasteures se sont mariées au Temple Maguelone, à Montpellier. Une bénédiction de cette union permise par le synode depuis 2015 mais cela n'avait jamais eu lieu entre deux pasteures homosexuelles.

"La majorité des membres de notre Église Protestante Unie et de nos collègues sont parfaitement ouverts et accueillants par rapport à cette réalité", souligne Jean-François Breyne, qui a présidé la cérémonie. "Maintenant, il y a effectivement une minorité de collègues et de membres d'église qui ne sont pas du tout favorables à ça".

"L'enjeu, c'est aussi de respecter ces gens. Il ne s'agit pas de passer d'une stigmatisation à une autre. Il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit mais d'essayer de recréer des ponts, de recréer des liens, même si on n'est pas sur la même compréhension parfois de ce qu'est le couple, le mariage et la bénédiction d'un mariage", conclut Jean-François Breyne.

