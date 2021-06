États-Unis : atteint d'Alzheimer, il demande sa femme en mariage une seconde fois

Qu'importe la maladie, les sentiments sont intacts. Peter Marshall, un américain de 56 ans, a été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer il y a trois ans. Marié à Lisa depuis 12 ans, qu'il a rencontré il y a une vingtaine d'années, Peter a alors commencé à perdre la mémoire. En décembre dernier, alors que le couple regardait une série sur le canapé, Peter a demandé Lisa en mariage... une seconde fois.

En effet, comme rapporté par CNN, l'homme de 56 ans avait oublié qu'ils étaient déjà mariés. "C'est navrant", a confié Lisa à CNN. "Nous avons créé de nouveaux souvenirs, mais ça fait mal parce que je veux toujours dire 'Tu te souviens de cette fois?' Je veux me remémorer avec lui, mais Peter ne se souvient de rien maintenant, encore moins de ce qui s'est passé il y a 20 ans", dit-elle.



Lisa explique également que son mari avait déjà oublié qui était sa femme auparavant. C'est lors de cette soirée de décembre qu'il lui a dit : "Faisons-le. Marions-nous", avec un grand sourire. "C'était tellement touchant pour moi. Il est tombé amoureux de moi deux fois. Je me sens honorée. Je suis la fille la plus chanceuse du monde", explique Lisa.

Sur les conseils de proches, cette dernière a décidé d'accepter la proposition de son mari et Peter et Lisa se sont donc dit "oui" une seconde fois. "Pendant les vœux, il m'a juste dit : 'Lisa, je t'aime.' Et c'est tout ce dont j'avais besoin", dit-elle.