Passe sanitaire : ce qui change pour la vaccination des 12-17 ans

Le passe sanitaire est maintenu pour les mineurs. Le Parlement a adopté dans la nuit du dimanche au lundi 26 juillet l'extension du passe sanitaire. Le texte ne comprend finalement pas de passe dans les centres commerciaux ni de licenciements pour les salariés qui y sont soumis mais le passe sera obligatoire à compter du 30 septembre pour les 12-17 ans.

"Ce virus peut nous priver d'un certain nombre de libertés", reconnaît Gabriel Attal, invité sur RTL, mais "les parlementaires ont parfois ajouté plus de progressivité", notamment concernant le sort des jeunes adolescents à partir de la rentrée. "Si cet été, on leur demandait un passe sanitaire comme pour les adultes, une grande majorité ne pourrait pas le présenter", justifie-t-il.

"On donne davantage de possibilités pour eux de se faire vacciner", souligne le porte-parole du gouvernement. Jusqu'à présent, les mineurs avaient besoin de l'autorisation de leurs deux parents pour se faire vacciner, "ça passe à un seul parent pour les 12-15 ans", précise-t-il. "Ensuite pour les 16-17 ans, il n'y a plus besoin de l'autorisation parentale. Quand vous avez entre 16 et 17 ans et que vous voulez vous faire vacciner, vous pouvez le faire sans l'autorisation de vos parents", poursuit Gabriel Attal.