Coronavirus : le passe sanitaire pourra être exigé lors des mariages

L'usage du passe sanitaire continue à s'étendre. Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, annonçant que le passe sanitaire allait être étendu dès le 21 juillet aux lieux de loisirs et de culture dès 12 ans, le ministre de la Santé, Olivier Véran, est venu apporter quelques précisions supplémentaires, notamment concernant la tenue des mariages.

Invité sur le plateau de BFMTV-RMC ce mardi 13 juillet, le ministre est revenu sur cette extension du passe sanitaire lors de ces cérémonies. Il a appelé tout d'abord à dissocier la "sphère privée" de l'établissement qui reçoit du public". Dans le premier cas, notamment pour un mariage organisé chez soi, "on ne va pas lui demander de contrôler le passe sanitaire de ses convives", a rassuré Olivier Véran. Dans l'autre cas en revanche, "s'il le fait dans un établissement qui reçoit du public, ça pourra lui être demandé de le vérifier", a-t-il précisé.

Le passe sanitaire est déjà en vigueur pour les lieux accueillant plus de 1.000 personnes, notamment les stades, et les discothèques recevant plus de 50 personnes. À compter du 21 juillet, il deviendra obligatoire pour tous les événements et établissements recevant du public (EPR) de plus de 50 personnes.