VIDÉO - Fête nationale française : un soldat fait sa demande en mariage avant le défilé

Avant le début du mythique défilé du 14 juillet, c'est une scène d'amour qui a envahi l'avenue des Champs-Élysée. Un militaire s'est agenouillé devant sa compagne pour lui demander sa main, avant de partir défilé avec son unité.

Les images de cette demande insolite ont été partagées par le compte Twitter de l'Armée de Terre. "Une demande en mariage inattendue #EnDirect des Champs-Élysées ce #14juillet juste avant le Défilé ? Tout est possible avec nos soldats le jour de la #FêteNationale. Toutes nos félicitations", est-il écrit en légende de la vidéo.

Sur celle-ci, on voit le soldat se mettre à genoux sur la plus belle avenue du monde devant celle qu'il aime pour lui demander de l'épouser. La jeune femme accepte et au moment où le couple s'enlace, on entend la foule présente pour assister au défilé qui les applaudis.

Quelques heures après cette demande, Emmanuel Macron a retweeté la vidéo avec cette légende "Tous mes vœux de bonheur".