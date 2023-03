Grève du 28 mars : l'Intérieur redoute de nombreux débordements

Des échauffourées ont éclatés entre la police et des manifestants en fin de journée à Lille.

Les scènes de violences, d'affrontements avec les forces de l'ordre vont-elles se répéter ce mardi 28 mars comme jeudi dernier pour la deuxième grande journée de mobilisation depuis l'adoption de la réforme des retraites par 49.3 ? Le ministère de l'intérieur s'attend à une journée difficile. En amont de la manifestation, les agents du renseignement territorial alertent : les rassemblements devraient être similaires en termes de blocages, de grèves mais aussi de violences et de débordements.

Entre 650.000 et 900.000 manifestants sont attendus dans toute la France, dont près de 80.000 à Paris. La jeunesse devrait être encore plus nombreuse dans les rues de France. La colère des jeunes est exacerbée par le recours à l'article 49.3 mais cette frange de la population est également très sensible aux violences policières. Plusieurs exemples ont fait polémique ces derniers temps.

Le renseignement redoute des incidents graves dans une cinquantaine de villes en France ce mardi. Gérald Darmanin a parlé de 1.000 éléments radicaux issus, selon lui, de l'extrême gauche qui vont vouloir infiltrer les cortèges syndicaux. Il y aura de ce fait un dispositif record de 13.000 policiers et gendarmes dans les rues.

À écouter également dans ce journal

Emmanuel Macron - La côte de popularité du chef de l'État est en très net recul ce mois-ci, selon un sondage BVA pour RTL. Seulement 28% des Français déclarent avoir une bonne opinion de lui, soit six points de moins que le mois dernier.

Carburant - Du côté des stations-service, 15,7% étaient à sec lundi soir. Le département le plus touché reste la Loire-Atlantique avec 55% des stations-service en pénurie sur au moins un carburant. En Mayenne, Ille-et-Vilaine et dans les Bouches-du-Rhône, plus de 40% des stations sont touchées.

Strasbourg - Un accident de la route après une course-poursuite a fait trois morts et six blessés dont trois graves lundi. Selon une source policière, une altercation entre deux conducteurs a entraîné cette course-poursuite.

