Pénurie de carburants : le point sur la situation

Ce mardi 28 mars 2023 se tient une 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec de nouvelles grèves dans les transports. Dès ce lundi, comptez en moyenne 4 TGV sur 5, 2 TER sur 3 et 2 Intercités sur 3, avant un trafic fortement perturbé ce mardi. Première tendance donnée à la RATP : 1 RER sur 2 prévu sur les lignes A et B et 1 train sur 2 en moyenne dans le métro.

Si vous optez pour la voiture, il y a du léger mieux à la pompe à essence. La réquisition d'agents aux raffineries de Gonfreville, en Normandie, et de Donges, en Loire-Atlantique, en grève depuis le 7 mars, a notamment permis de renflouer les stocks de kérosène des aéroports qui commençaient à être critiques. Du côté des stations-service, 15% sont aujourd'hui en rupture au moins d'un carburant et 7% sont à sec.

Certaines régions sont particulièrement touchées, comme la Loire-Atlantique, avec 1 station sur 2 où il manque au moins un carburant, 4 sur 10 en Normandie, Bretagne, Occitanie ou encore en PACA.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info