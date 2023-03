Emmanuel Macron : son impopularité approche celle constatée pendant les "gilets jaunes"

Crédit : Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Alors qu'une crise sociale et politique sévit en France, un sondage BVA réalisé pour RTL révèle que la popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. Du moins, à un niveau similaire qu'au plus fort de son impopularité, lors du mouvement des "gilets jaunes". Ainsi, l'enquête pointe que seuls 28% des Français ont encore une opinion favorable du Président - soit 2 points d'écart avec les 26% atteints en novembre 2018.

Les résultats de ce rapport révèlent un net déclin du soutien des 35-49 ans (- 11 points), mais aussi de ses électeurs du premier tour de l'élection présidentielle (-15 points). Une défaveur due en partie à son entretien télévisé du mercredi 22 mars, où, selon les sondés, Emmanuel Macron se serait montré inflexible et incapable de se mettre à la place des Français.

Une impopularité qui touche également Élisabeth Borne. La Première ministre, qui récolte 28% d'opinions favorables, est davantage étrillée pour être "à la botte" du chef de l'État que pour ses récentes décisions décriées, comme l'emploi du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites par l'Assemblée nationale.

Outre ces critiques, le sondage révèle une hausse du soutien à la mobilisation, grimpant à 64%, et une nette progression du rejet de la réforme, avec 70% de Français ne souhaitant pas son application.

