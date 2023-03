Les infos de 18h - Manifestations : d'important débordements en région après un regain des mobilisations

À regarder Le journal RTL de 18h du 23 mars 2023 00:15:16

Une marée humaine dans les rues. C'est ainsi que l'on peut résumer cette neuvième journée de grève contre la réforme des retraites. Si le cortège parisien s'est dissout dans une ambiance électrique, d'autre incidents ont été relevés dans de nombreuses villes en région.

C'est notamment le cas à Rennes où les tensions sont toujours en cours. Entre les vitrines saccagées et les feux allumés dans le centre-ville, la violence semble être la seule issue : "C'est dommage d'en passer par là mais il faut casser pour se faire entendre" explique Marcus, un manifestant au micro de RTL.

D'autres incidents notables on été relevés à Rouen, où une manifestante aurait eu un pouce arraché lors d'un tir de grenade, ainsi qu'à Lorient, où entre 200 et 300 individus violents ont tenté de prendre d'assaut la préfecture et le commissariat de police. Outre les dégradations, une douzaine de policiers ont été blessés, comme l'indique David Leveau, secrétaire régionale de SGP police FO Bretagne sur RTL.

À Nantes aussi la situation était également très tendue ce matin. Des affrontements ont d'ailleurs eu lieu en fin de cortège, avec des tirs lacrymogènes pendant plus d'une heure.

À écouter également dans ce journal

Transports - Le Ministère des Transports craint que les aéroports parisiens viennent à manquer de kérosène. Le gouvernement ordonne des réquisitions, notamment à la raffinerie de Gonfreville, en Normandie.

Charles III - La visite officielle du Roi d'Angleterre pourrait être perturbée par le climat social actuel. À Bordeaux, les syndicats ont d'ors et déjà prévenu de possibles perturbations.

Football - Les premiers mots de Kylian Mbappé en tant que capitaine de l'équipe de France. Mbappé pense que les Bleus sont un groupe uni et comprend la déception d'Antoine Griezmann.

