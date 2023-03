Strasbourg : un accident de la route fait trois morts

La préfecture du Bas-Rhin a annoncé, lundi 27 mars au soir, qu'un accident était intervenu à Strasbourg, impliquant au moins deux véhicules, à la suite d'une course-poursuite. Il a fait trois morts et six blessés, dont trois graves.

Les trois personnes décédées circulaient à bord d'une voiture qui a percuté un arbre, dans le quartier du Port du Rhin. Un deuxième véhicule a terminé sa course sur le toit. Parmi les six blessés, trois ont été pris en charge en urgence absolue, les trois autres en urgence relative, a précisé la préfecture.

En fin de soirée, les deux véhicules, à l'état d'épave, ont été remorqués vers la fourrière, a constaté un journaliste de l'AFP. Un troisième véhicule, non endommagé mais présent sur le lieu de l'accident, a également été remorqué.

Selon une source policière, un différend lié à un "accident matériel" serait à l'origine de la "course-poursuite" qui s'est soldée par l'accident. Plusieurs familles issues de la communauté des gens du voyage se sont rendues sur le lieu de l'accident, a précisé cette source, laissant penser que les victimes pourraient appartenir à cette communauté.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info