À 48h d'un réveillon qui s'annonce vraiment pas comme les autres, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande aux préfets des mesures fortes. Avec un chiffre qui a lui seul illustre l'ampleur du dispositif : 100.000 policiers et gendarmes présents sur tout le territoire, d'abord pour faire respecter le couvre-feu, mais aussi pour éviter tout débordement lié, comme c'est souvent le cas, au soir du 31.

Deux priorités sont données aux forces de l'ordre pour ce réveillon. D'abord les fêtes dites "clandestines", organisées dans des lieux publics ou dans des établissements privés. Cela concerne autant les bars, salles ou restaurants qui auraient décidé de passer outre que des réveillons rave party, organisés à la campagne. Gendarmes et policiers sont sommés d'y mettre fin et d'interpeller les organisateurs dès qu'ils en ont connaissance.

Deuxième priorité : les traditionnelles violences urbaines du Nouvel An. Des effectifs seront déployés dès ce soir dans les quartiers habituellement touchés. Pour ceux qui auront simplement décidé de passer le 31 entre amis, malgré le couvre-feu, il n'y aura pas de barrages généralisés sur les routes et autoroutes, mais aucune tolérance pour ceux qui se font prendre, a d'ores et déjà prévenu le ministère de l'Intérieur. Ce sera 135 euros par personne, sans compter les traditionnels contrôles d'alcoolémie.

Concernant les soirées à domicile, si ce n'est pas conseillé, ce n'est pas interdit non plus. Les forces de l'ordre n'ont, en théorie, pas le droit d'intervenir chez vous pour une soirée privée. Si vos invités repartent à 6h du matin, ils ne risquent donc rien. Mais attention, le tapage nocturne reste une infraction et surtout, les autorités sanitaires le répètent depuis plusieurs mois, les fêtes en milieu familial fermé sont des bombes épidémiques, capables de contaminer des dizaines de personnes à la fois.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Pas de troisième confinement prévu dans l'immédiat. Face à la situation sanitaire compliquée, en particulier dans l'Est du pays, Olivier Véran propose plutôt d'avancer le couvre-feu à 18h dans les départements les plus touchés dès le 2 janvier.



Grippe aviaire - Très contagieux pour les volailles et spécialement pour les canards, le virus fait à nouveau des ravages dans le Sud-Ouest. Afin de contenir la propagation, les autorités viennent d'élargir le périmètre des communes touchées dans les Pyrénées-Atlantiques et surtout dans les Landes.

Brexit - L'accord post-Brexit conclu entre Bruxelles et Londres sera signé ce mercredi par les dirigeants de l'Union européenne, avant d'être acheminé à Londres pour y être ratifié par le Premier ministre Boris Johnson. L'entrée en vigueur c'est jeudi soir à minuit.