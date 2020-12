Le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à Bruxelles le 9 décembre 2020.

publié le 24/12/2020 à 21:45

C'est un soulagement pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a salué ce jeudi 24 décembre la signature de l'accord historique sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

"Je le dis directement à nos amis et partenaires de l'Union européenne : je pense que cet accord signifie une nouvelle stabilité et une nouvelle certitude dans ce qui était une relation parfois acrimonieuse et difficile" pendant près d'un demi-siècle au sein du bloc européen, a déclaré le chef du gouvernement conservateur, qui avait fait campagne pour le Brexit lors de la campagne de 2016, remportée à 52% par le camp du "Leave".

À huit jours de la fin des négociations entre Bruxelles et Londres, cet accord commercial historique à hauteur de "660 milliards de livres (733 milliards d'euros) par an", selon Boris Johnson a évité aux deux camps l'éventualité catastrophique d'une sortie du Royaume-Uni sans accord.

"Nous serons votre ami, votre allié, votre soutien et ne l'oublions pas, votre premier marché parce que, même si nous avons quitté l'Union européenne, ce pays reste culturellement, émotionnellement, historiquement, stratégiquement et géopolitiquement attaché à l'Europe", a déclaré le Premier ministre britannique, ajoutant "Nous avons repris le contrôle de nos lois, de notre destin".



La conclusion de cet accord constitue une victoire pour Boris Johnson, triomphant dans les urnes il y a un an avec la promesse de réaliser le Brexit mais qui a depuis passé une année calamiteuse, sa gestion de la pandémie de nouveau coronavirus étant très critiquée.