Coronavirus : comment réduire les risques lors du réveillon du Nouvel An

publié le 29/12/2020 à 19:05

Le couvre-feu ne sera pas suspendu pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de lutter "contre les rassemblements non autorisés" le 31 décembre au soir. Pour ceux qui ont prévu de passer toute la nuit ensemble pour le réveillon, voici quelques conseils du gouvernement pour éviter la formation d'un cluster.

Comme à Noël, il est demandé de ne pas être "plus de 6 adultes à table", et de "minimiser le nombre de convives", y compris si vous ne passez pas à table. Dans la mesure du possible, passez le Nouvel An avec les mêmes personnes que vous avez vues à Noël. Pas de bises sous le gui à minuit, ni de câlins.

Pour le repas, ne prévoyez pas un apéritif dinatoire où tout le monde mange dans les mêmes contenants. Préférez les portions individuelles, le service à l'assiette et les repas avec des couverts, le tout accompagné d'un lavage de mains très régulier.

Portez le masque au maximum, y compris lorsque vous dansez. Évitez de vous déhancher trop près des autres convives. Aérez la pièce au moins 10 minutes toutes les heures. Enfin, si vos convives restent dormir, essayez de les répartir de manière à ce que chaque personne d'un même foyer présent ait une pièce où se coucher, sans mélanger les foyers.

Les recommandations du Gouvernement pour les fêtes de fin d'années Crédit : Gouvernement/Capture d'écran RTL.fr