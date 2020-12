Coronavirus : le couvre-feu dès 18h00 dans une partie de l'Est

publié le 30/12/2020 à 01:25

Les autorités sanitaires ont décidé d'avancer le couvre-feu à 18h, soit deux heures plus tôt, dans une partie de la région Est de l'Hexagone dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris mardi 29 décembre. Une mesure qui doit être confirmée dès que les chiffres sur la période de Noël seront disponibles, vendredi 1er janvier.

Le ministre de la Santé a jugé la situation sanitaire "plus problématique dans quatre régions" : le Grand Est, la Bourgogne Franche-Comté, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et le département des Alpes-Maritimes. 20 départements seraient visés par ce couvre-feu plus précoce, depuis les Ardennes jusqu'aux Alpes-Maritimes, en passant par l'Allier et le Haut-Rhin.

"Nous allons proposer une extension du couvre-feu, qui au lieu de démarrer à 20h00, démarrera à 18h00 dans l'ensemble des territoires dans lesquels ça s'avèrera nécessaire", a déclaré mardi le ministre de la Santé Olivier Véran, sur le plateau de France 2. "Ces mesures seront applicables à partir du 2 janvier", a-t-il ajouté. Elles ont été décidées lors d'un conseil de défense mardi matin : elles seront appliquées après concertation avec les élus, préfets et agences régionales de santé.

Une mesure trop tardive ?

Une nouvelle restriction sanitaire qui n'a pas convaincu la mairie de Nancy, dont le maire PS, Mathieu Klein s'était prononcé ces derniers jours en faveur d'un reconfinement local. Ce dernier estime que "le couvre feu est une mesure tardive, qui risque de s'avérer insuffisante".

Un avis que partage le Conseil scientifique qui recommande d'imposer plus rapidement des mesures sanitaires. En cause : une "probable" reprise "incontrôlée de l'épidémie" à cause du "surcroît de contaminations" provoqué par les fêtes de fin d'année.