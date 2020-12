Grippe aviaire dans les Landes : 40.000 canards vont être abattus

publié le 24/12/2020 à 11:40

En ce mois de décembre 2020, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour la filière de la volaille, touchée par le retour de la grippe aviaire H5N8. Ces dernières semaines, des foyers de contamination ont été détectés dans des élevages en Corse, en Vendée, dans les Deux-Sèvres, dans les Hautes-Pyrénées et dans les Landes.

Dans ce dernier département, les autorités ont décidé d'abattre préventivement tous les animaux situés dans un rayon de 3 kilomètres autour des deux foyers identifiés le week-end dernier à Sort-en-Chalosse et Bergouey, informe le quotidien Sud-Ouest ce jeudi 24 décembre. Cela représente 25 élevages et 40.000 palmipèdes. Les élevages situés à moins de 10 kilomètres des foyers seront quant à eux maintenus à l'isolement le plus strict.

Déjà durement touchée par la crise du coronavirus, le retour de la grippe aviaire en France, transmise aux volailles par les oiseaux migrateurs, devrait avoir des conséquences économiques désastreuses pour la filière. Durant les hivers 2015/2016 et 2016/2017, les éleveurs de canards du Sud-Ouest avaient dû organiser des abattages massifs pour éradiquer la maladie, ce qui leur avait coûté des centaines de millions d'euros.