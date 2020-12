publié le 26/12/2020 à 06:39

Un premier cas de contamination par le variant du virus de la Covid-19 apparu au Royaume-Uni a été détecté en France, ce vendredi 25 décembre, et fait plus que jamais craindre une flambée de l'épidémie sur le territoire. Plus de 20.000 nouveaux cas ont été enregistrés le jour de Noël et même si cette hausse est liée aux tests, de plus en plus nombreux, certains politiques appellent les habitants à la prudence

C'est le cas du maire socialiste de Toul, en Meurthe-et-Moselle, qui se montre alarmant à quelques jours du Nouvel An : "Vu que l'épidémie a flambé en Meurthe-et-Moselle, il faut redoubler de vigilance dans tous les lieux". Il a également approuvé les demandes des maires de Nancy et Reims, qui souhaitent qu'"un confinement soit remis en place, sectorisé et régionalisé".

"Tout se réfléchit mais il faut vraiment que les choses se stoppent au plus vite pour qu'on puisse reprendre une vie normale le plus rapidement possible, c'est à chacun de faire ce qu'il faut" a-t-il ajouté.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Ce dimanche 27 décembre, les premières injections du vaccin Pfizer-BioNTech contre le coronavirus seront administrées dans des unités de soins de longue durée et établissements pour personnes âgées en Île-de-France. Cette première phase de la campagne de vaccination dans l'Hexagone se déroulera sur la base du volontariat.



International - C'est la fin de leur "cauchemar" de Noël. Bloqués à Douvres après la fermeture des frontières entre la France et le Royaume-Uni en raison de la nouvelle souche de la Covid-19, des milliers de chauffeurs débarquent peu à peu à Calais.

Sport - Traditionnelle fête du football anglais, avec ses matches entre Noël et le Nouvel An, le "Boxing Day" est assombri cette année par la résurgence de l'épidémie de la Covid-19. Vingt rencontres sont prévues cette année pour ce qui constitue l'un des tournants de la saison de Premier League.