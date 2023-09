Camilla, Charles III et Brigitte Macron

Le pape François est arrivé à Marseille, tandis que le roi Charles III et la reine Camilla sont arrivés à Bordeaux pour une ultime escale. Dernière étape de leur voyage officiel en France, le couple royal a pu profiter notamment profiter du vignoble bordelais.

Charles III a pu planter un arbre en compagnie du maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic. Le souverain a également pu découvrir le vignoble bordelais bio, en même temps qu'une fromagerie locale, le fromage étant l'un des péchés mignons du Roi. "C'est un immense honneur d'accueillir le Roi !", a raconté Delphine Lapenna, propriétaire de la fromagerie. "Il a goûté les produits que l'on fait et il a voulu partir avec du brie de Meaux."

"On a pu lui parler de notre métier, des 101 fermiers avec lesquels on travaille depuis des années...", confesse la fromagère. "J'avais l'impression d'être toute seule avec lui !" Très attentif et très "simple", le Roi a visiblement su conquérir le cœur des artisans bordelais.

Homicide à Dunkerque - L'épouse de Patrice Charlemagne, professeur de langues, a été mise en examen pour "assassinat" ce vendredi 22 septembre, un jour après avoir avoué avoir tué son compagnon à leur domicile, dans la nuit du dimanche au lundi 18 septembre.

Harcèlement scolaire - Le plan du gouvernement est attendu dans le courant du 25 septembre. Gabriel Attal s'est d'ailleurs rendu au Danemark, pays à la pointe dans la lutte contre le harcèlement. Le Ministre promet notamment de mieux contrôler la majorité numérique des jeunes sur les réseaux sociaux.

Football - Nice reste invaincu et signe une deuxième victoire en championnat contre Monaco. Le club a arraché la victoire dans les tous derniers instants.