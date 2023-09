Professeur tué à Dunkerque : sa femme mise en examen pour "assassinat"

Vingt-quatre heures après ses aveux, l'épouse de Patrice Charlemagne est mise en examen et placée en détention provisoire ce vendredi 22 septembre, indique la procureure de Dunkerque Charlotte Huet. Cette dernière, Justice Jotham, enseignait dans la même université que le père de sa fille de 20 mois. Le corps de la victime avait été retrouvé en pleine nuit, à l'arrivée des secours sur les lieux, alors que la jeune mère avait appelé la police pour un cambriolage. Une version bien vite remise en cause par les preuves retrouvées sur place.

Car non loin du pavillon du couple, un ordinateur portable et des gants seront rapidement repérés. Une entaille sur l'un des gants va notamment attirer l'attention des policiers, car elle correspond en tous points à celle que présente la main de la Dunkerquoise. Des SMS témoignant de tensions avec son mari pousseront la jeune femme de 37 ans, ex-élue locale et autrice de littérature jeunesse, à passer aux aveux.

La suspecte a "reconnu avoir porté des coups de couteau à son mari", a précisé ce vendredi la procureure de Dunkerque, sans pour autant avoir d'indications sur le mobile du passage à l'acte.



