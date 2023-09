Harcèlement scolaire : ce que va annoncer Gabriel Attal sur M6 ce mardi soir

Lindsay, Lucas, Maël... Ses prénoms ont marqué l'actualité ces derniers mois, tous victimes de harcèlement scolaire. Un fléau contre lequel le gouvernement veut passer à l'offensive. Le ministre de l'Éducation nationale va ainsi annoncer plusieurs mesures ce mardi 12 septembre sur M6 à l'occasion d'une soirée spéciale avec la diffusion du téléfilm Respire à 21h10, suivi d'un débat.

Sanctions plus rapides, nouveaux moyens de détection et de prévention du harcèlement, voilà les promesses de Gabriel Attal. Son premier axe : identifier plus tôt les premiers signes de harcèlement. Ici, l'enjeu sera de faire prendre conscience de la situation à l'élève harcelé lui-même.

"On doit être beaucoup plus capable de détecter des signaux faibles. Il peut y avoir aussi une forme de honte", a souligné le ministre. Et de poursuivre : "Je voudrais qu'on arrive à mettre en place un système où l'ensemble des élèves s'auto-évaluent sur la question de savoir s'ils sont harcelés ou pas." Ce questionnaire pourrait concrètement prendre la forme d'une dizaine de questions afin que l'élève puisse se situer par rapport à ses camarades.

Le second axe va porter sur la mise en place de cours d'empathie dès le primaire. Objectif ? Apprendre à se mettre à la place des autres avec des ateliers ou des spectacles de marionnettes sur le harcèlement.

Ce dispositif existe déjà dans les pays nordiques. Il est même obligatoire au Danemark et cela fonctionne : 95% des élèves danois disent se sentir acceptés. Des expérimentations existent en France, dans le Var ou dans l'académie de Versailles par exemple.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info