Le roi et la reine d'Angleterre ont disputé, ce jeudi 21 septembre, une partie de ping-pong à Saint-Denis, accompagnés de Brigitte Macron.

Une standing ovation, des fleurs et… Une partie de ping-pong ! La visite du couple royal britannique en France se poursuit. À Paris et dans sa région, RTL a suivi cette visite d'exception. Et parmi les séquences remarquées du jour, ces échanges observés ce jeudi matin entre Brigitte Macron et la reine Camilla.

Une matinée éclectique, qui a débuté avec la visite des tombeaux de plusieurs rois de France en la basilique de Saint-Denis. Des échanges ont ensuite eu lieu entre le roi et la fondation du PSG, qui a offert au souverain un maillot du club, avec son prénom et le numéro 3 floqués dans le dos.

Un peu plus tôt au Sénat, Charles III ne s'était pas privé d'un petit trait d'humour en pleine Coupe du monde de rugby : "Pas de coup bas, et que le meilleur gagne", a-t-il dit en guise de conclusion pour son discours prononcé devant la chambre, recevant une standing ovation des sénateurs.



À la rencontre des Français

Changement d'ambiance au marché aux fleurs, qui porte le nom de sa mère, où une petite foule l'attendait. "Je suis tellement émue, je tremble, c'est la première fois que je vois un roi en face de moi", nous a confié Pamela, 26 ans, venue en avance pour rencontrer le monarque. Sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, beaucoup d'émotion également parmi les artistes rencontrés par le couple royal : "Très impressionnant, le roi est très intéressé et a redemandé des précisions", s'est étonné le sculpteur spécialisé en restauration Nicolas Clerget, des ateliers Vermorel.