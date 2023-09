INVITÉE RTL - Charles III en France : le dîner d'État, "un moment de grâce" pour Adélaïde de Clermont-Tonnerre

"Tout était magnifique, c'est que les Français peuvent faire de plus joli". L'écrivaine et directrice du magazine Point de Vue Adélaïde de Clermont-Tonnerre était l'une des 162 invités du dîner d'État organisé au château de Versailles en l'honneur de la venue du roi Charles III et de son épouse Camilla. "C'était un moment de grâce", confie-t-elle au micro de RTL ce jeudi 21 septembre. Elle raconte que l'ambiance était "très détendue et chaleureuse", décrivant "plein de petites scènes charmantes".

"Tout le monde s'est tenu 5 minutes puis tout le monde a fait des photos et vidéos, notamment du plafond à tomber par terre de la galerie des Glaces" où se tenait le dîner, rapporte la journaliste, avant de revenir sur les discours d'Emmanuel Macron et de Charles III. "Ils ont réussi à faire rire tout le monde, ils n'ont pas fait trop long et ont rendu de très jolis hommages : Emmanuel Macron à la reine Elizabeth II et le roi Charles à Jane Birkin", indique Adélaïde de Clermont-Tonnerre.

L'écrivaine a également été conquise par le menu servi lors du dîner et concocté notamment par les chefs étoilés Anne-Sophie Pic et Yannick Alléno. "C'était la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. L'entrée d'Anne-Sophie Pic était une explosion de saveurs incroyable, tout était absolument parfait", conclut-elle.