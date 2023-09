Philippe Caverivière : "Charles III, grand écolo, Camilla est la seule énergie fossile qu'il tolère"

Le roi Charles III et sa compagne Camilla sont arrivés en France 20 septembre pour leur visite d'État, qui avait été repoussée durant le mouvement de contestation contre la réforme des retraites. "Enfin ! On en pouvait plus de l’attendre, Charles !", s'exclame Philippe Caverivière, "ça fait des mois qu’on est tous là comme des enfants le soir de Noël". Le souverain britannique et la reine consort vont passer trois jours en France, et l'humoriste se demande où ils vont dormir. "Ça devait être à l’Ibis Porte de la Chapelle mais c’est plein donc ils vont se rabattre sur l’Ambassade britannique".

Depuis le décès de sa mère, Elizabeth II, Charles III règne sur le Royaume-Uni depuis un an. Selon Le Parisien, il s'agissait d'une "première année sans vague". "Qu’est-ce que vous voulez qu’il rate ? Il plante des arbres et il fait des coucous depuis carrosse. C’est Miss France en homme et en vieux", se moque Philippe Caverivière. "Charles III est un grand écolo, défenseur de la nature, finalement Camilla est la seule énergie fossile qu’il tolère à ses côtés".