publié le 28/08/2019 à 05:26

Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a présenté son plan pour lutter contre les violences scolaires mardi 27 août. Les élèves perturbateurs, exclus de plusieurs établissements, pourront désormais être affectés en classes relais et les parents n'auront pas leur mot à dire. Par ailleurs, ils devront signer des protocoles de responsabilisation avec l'Académie.

"Nous voulons une responsabilisation des familles. Il y aura donc un protocole de responsabilisation entre l'inspecteur d'Académie et la famille de l'élève concerné de façon à regarder ensemble comment on remet l'élève dans le droit chemin, avec des comptes rendus très réguliers, par exemple hebdomadaire, sur la façon dont l'élève retrouve un comportement normal. S'il ne retrouve pas un comportement normal, alors il y a en effet affectation d'office dans un dispositif relais", a expliqué le ministre.

L'idée de supprimer les allocations familiales a donc été écartée.

