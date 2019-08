publié le 26/08/2019 à 08:59

C'est bientôt l'heure de la rentrée ! Petits et grands vont devoir s'adapter et reprendre un rythme. C'est d'autant plus important pour les enfants. Alors que vous soyez encore en vacances ou déjà rentrés, il y a quelques moyens simples de remettre votre enfant sur les rails. Objectif : qu'il se réveille en pleine forme le jour de la reprise de l'école.

D'abord, on fait une croix sur les soirées à rallonge. Selon Claire Leconte, chronobiologiste et spécialiste de l'éducation, il faut coucher les enfants plus tôt. "Mais il faut leur expliquer pourquoi, détaille-t-elle. Ce n'est pas une punition." Une fois l'enfant levé, il faudra lui préparer un bon petit-déjeuner, en privilégiant le pain. "C'est un sucre lent qui est intéressant pour que les enfants tiennent bien toute la matinée" explique Claire Leconte.

Reprendre un rythme, ce n'est pas que des contraintes. La chronobiologiste recommande que les enfants profitent le plus possible de la lumière naturelle. "Il ne faut surtout pas les enfermer devant les écrans." L'occasion de profiter du beau temps et des derniers instants de liberté pour jouer au foot, faire du vélo ou de la trottinette.

