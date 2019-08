publié le 27/08/2019 à 06:11

Retour à l'école rime souvent avec reprise des activités extra-scolaires. Sport, théâtre, dessin, musique... Si tous les loisirs physiques et créatifs sont bénéfiques pour le développement de l'enfant, ils peuvent aussi être un vrai gouffre pour le porte-monnaie.

L'inscription dans un club de sport inclut, par exemple, le prix d'une licence pour la fédération, l’achat de matériel spécialisé et des coûts annexes suivant la discipline choisie (déplacements, cours particuliers...). Même chose pour les activités artistiques. Comptez plusieurs centaines d'euros pour une année de cours de théâtre, de musique ou de dessin.

Il existe, heureusement, des aides de l'État et des dispositifs pour permettre aux enfants issus des ménages les plus modestes d'accéder aux activités périscolaires de leur choix.

Le Coupon Sport

Ce bon, émis par l'ANCV, fonctionne comme les chèques vacances. D'une valeur de 10, 15, ou 20 euros, il permet de couvrir les frais d'une licence sportive, de payer l'inscription à un club ou des cours et des stages de sport. Il faut tout de même vérifier que l'association dans laquelle vous souhaitez vous inscrire accepte ce type de règlement.

Attention, le Coupon Sport ne couvre pas l'achat de matériel. Il est valable 2 ans et est nominatif, il est utilisable par la personne titulaire, ainsi que par sa famille. Afin d'en bénéficier, vous pouvez vous en procurer auprès de votre comité d'entreprise, si vous travaillez dans le secteur privé.

Pour les employés de la fonction publique territoriale, il faut s'adresser à l'association ou l'amicale du personnel de votre institution. Enfin, certaines collectivités locales en proposent à leurs administrés. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie ou de votre conseil régional.

Les Tickets Loisirs Jeunes

Sur le même principe que le Coupon Sport, les Tickets Loisirs Jeunes sont délivrés par la Caisse d'allocations familiales. En plus de l'inscription dans un club et de la licence sportive, ils permettent de payer le matériel recommandé au moment de l'adhésion à une activité. On peut les utiliser dans toutes les structures ou associations conventionnées "Tickets Loisirs Jeunes" par la Caf.



Le montant de cette aide et les conditions d'éligibilités dépendent des régions. Il est donc conseillé de se renseigner auprès de la Caf à laquelle vous êtes affilié.

Miser sur les collectivités locales

Les mairies et les Maisons des jeunes et de la culture(MJC) proposent souvent des activités extra-scolaires à des tarifs très intéressants. Il ne s'agit pas d'aides à proprement parler, mais passer par ses organismes présente souvent un certain avantage pécuniaire. Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès des infrastructures publiques près de chez vous.