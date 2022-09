Les infos de 5h - Violences : les coups et blessures et les violences sexuelles en hausse

Depuis plusieurs jours, les refus d'obtempérer, règlements de compte et agressions font couler beaucoup d'encre dans les médias. RTL a passé au crible les tous derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Selon ces derniers, les coups et blessures volontaires sont en forte augmentation sur les huit premiers mois de l'année, +17% par rapport à la même période l'an dernier et +27% par rapport à 2019, année de référence avant la crise sanitaire.

Ce chiffre désigne les violences non-crapuleuses, qui ne sont pas liées à des vols ou a des rackets. Il intègre autant les faits de voie publique que ceux qui ont lieu dans le cercle familial. Ce chiffre témoigne donc autant d'une certaine augmentation de la violence dans les espaces publics que d'une plus grande prise en compte des violences intra-familiales.

L'autre tendance lourde : l'explosion des plaintes pour violences sexuelles, viols ou agressions qui ont augmenté de 36% depuis 2019. On remarque un effet de libération de la parole.

La tendance s'inverse du côté des atteintes aux biens, les vols avec ou sans violence et les cambriolages, qui restent stables depuis le début de l'année. Ils sont également moins nombreux, de 10 à 20%, qu'en 2019.

États-Unis - L'ouragan Ian "pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride", a déclaré Joe Biden alors qu'un bilan provisoire fait état de 12 morts.

Guerre en Ukraine - Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions ukrainiennes de Zaporijjia et de Kherson jeudi soir, à la veille de la finalisation de leur annexion par la Russie.

Brésil - Le premier tour de la présidentielle au Brésil se joue dimanche. Le président sortant, Jair Bolsonaro, jouit d'un soutien de poids, ce lui du joueur parisien Neymar.

