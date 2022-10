Les États-Unis ne "reconnaîtront jamais, jamais, jamais" les référendums en Ukraine

Jeudi 29 septembre, le président américain Joe Biden a promis que son pays ne reconnaîtrait "jamais, jamais, jamais", les résultats des référendums organisés dans les régions séparatistes du sud et de l'ouest de l'Ukraine et "orchestrés par la Russie".

"Je veux être très clair à ce sujet : les États-Unis ne reconnaîtront jamais, jamais, jamais les revendications de la Russie sur le territoire souverain de l'Ukraine", a-t-il affirmé en marge d'un sommet à Washington réunissant des dirigeants d'îles du Pacifique. "Les soi-disant référendums ont été une parodie, une absolue parodie. Les résultats ont été orchestrés à Moscou", a ajouté le président Biden, saluant au passage le "sacrifice" des Ukrainiens pour "sauver leur peuple et maintenir l'indépendance de leur pays".

Faisant référence au président russe Vladimir Poutine, il a encore estimé que "l'agression de la Russie en Ukraine, dans le but de poursuivre les ambitions impériales de Poutine, est en violation flagrante de la charte des Nations unies et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine". Une sortie qui intervient à la veille d'une formalisation officielle de l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes.

Une "parodie de référendums"

Le Kremlin doit accueillir ce vendredi à 14h00, heure française, une cérémonie lors de laquelle l'annexion des régions ukrainiennes de Donetsk et Lougansk (est) et Kherson et Zaporijia (sud) sera formalisée. Vladimir Poutine prononcera à cette occasion "un discours volumineux", selon son porte-parole Dmitri Peskov.

Auparavant jeudi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken avait, lui aussi, condamné ces "référendums" d'annexion, qui ne sont "ni plus ni moins que des saisies de terres". "Cette parodie de référendums organisés par le Kremlin ne sont qu'une tentative futile pour masquer ce qui revient ni plus ni moins à une autre tentative visant à se saisir de terres en Ukraine", a-t-il affirmé dans un communiqué.

