publié le 19/10/2020 à 05:51

Dans un contexte sanitaire anxiogène, les vacanciers cherchent à se changer les idées, tout particulièrement les Parisiens qui ont fui le couvre-feu et qui sont nombreux à avoir trouvé refuge à La Baule, en Loire-Atlantique.

Ce week-end, les premiers vacanciers sont arrivés dans cette station balnéaire. C'est le cas de Myriam, originaire de région parisienne qui est venue prendre un grand bol d'air dès sa descente du train : "Je fuis Paris oui, puis là, il y a le couvre-feu donc tout est venu au bon moment", témoigne cette francilienne.

Pour Bernard, pourtant habitué des vacances à La Baule, ces quelques jours de congés loin du couvre-feu seront d'autant plus appréciables : "Ça va être intéressant ici, parce que là-bas ça commence à être difficile. Puis prendre l'air et sortir un peu de cette ambiance encore anxiogène de la région parisienne".

La Baule a peu de cas de coronavirus. Malgré cela, et face à cet afflux de vacanciers, le maire de la ville Franck Louvrier a voulu imposer le port du masque sur toute sa commune : "On a un devoir, c'est protéger à la fois nos résidents et nos vacanciers, pour continuer à accueillir sans être imposé de mettre en place un couvre-feu ou de repartir sur un confinement", justifie l'élu.

Pendant ces vacances de la Toussaint, La Baule passe de 17.000 à 68.000 habitants, une population multipliée par quatre. Durant ces quinze jours, la situation sanitaire sera suivie de très près à La Baule afin d'éviter que la station balnéaire ne devienne un cluster.

À écouter également dans ce journal :

Enseignant assassiné - L'émotion et la colère des professeurs s'est faite entendre partout en France ce week-end, après l'assassinat de Samuel Paty. La sécurité devrait être renforcée aux abords des établissements scolaires. Des mesures seront prises d'ici la rentrée.



Coronavirus - Près de 30.000 nouveaux cas ont été recensés en France dimanche. Il y a désormais plus de 1.900 patients en réanimation et le taux de positivité a explosé, atteignant aujourd'hui les 13,2% contre 4,5% début septembre.

Ligue 1 - Lille s'empare de la première place du classement de Ligue 1 après sa victoire lors du derby du nord, 4-0 face à Lens. "C'était le bon scénario", s'est réjouit Christophe Galtier, l'entraîneur du Losc.