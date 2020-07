publié le 03/07/2020 à 18:19

Le changement de Premier ministre divise à droite. Peu après la démission d'Édouard Philippe ce vendredi 3 juillet, l'Élysée a annoncé la nomination Jean Castex à la tête du gouvernement.

Si cette arrivée a été vertement critiquée par Christian Jacob, président des Républicains dont le nouveau Premier ministre était membre jusqu'alors, une autre figure de la droite, Franck Louvrier, s'en réjouit. "C'est une excellente nouvelle pour le pays", estime l'ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkzoy, "au-delà du fait que ce soit un ami, je pense qu'il saura affronter les difficultés à laquelle la France fait face aujourd'hui et celles des semaines à venir".

Saluant un "homme de terrain", le nouveau maire de La Baule a considéré que Jean Castex, maire de Prades dans les Pyrénées-Orientales et ancien énarque, était en capacité de réconcilier les "antagonismes français" entre la haute administration et les élus locaux. Chargé de l'organisation du déconfinement depuis le 2 avril, le nouveau chef du gouvernement a aussi été largement réélu maire de son village, récoltant plus 75% des voix dès le premier tour.