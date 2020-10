Ligue 1 : le PSG s'est imposé 4-0 face à Nîmes, "un match solide" pour Tuchel

publié le 17/10/2020 à 02:05

C'est sans difficulté que le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-0 face à Nîmes ce vendredi 16 octobre. Grâce à cette victoire, l'équipe parisienne se retrouve première de la Ligue 1 pour la première fois de la saison.

Et c'est un Mbappé infatigable qui a ouvert le score à la 32e minute. L'attaquant de 21 ans, qui jouait et marquait 48 heures avant avec les bleus, a réalisé un doublé face aux Nîmois avec un second but à la 83e minute. "J'ai parlé avec lui (Mbappé) hier, il m'a dit qu'il se sentait bien et qu'il voulait absolument jouer. Il est le gars qui peut toujours faire la différence, il l'a fait, c'est bien", s'est réjouit Thomas Tuchel.

Un "match solide" dont s'est réjouit l'entraîneur de l'équipe parisienne : "On est toujours resté concentré, on a récupéré les ballons haut et on a eu beaucoup d'occasions face à un adversaire qui est toujours compliqué à jouer. Je crois que c'est une victoire méritée, mais on a peut-être aussi manqué de précision dans la finition", a-t-il déclaré à la fin de la rencontre.

En plus du doublé de Kylian Mbappé, deux autres buts sont venus rythmer le match : une tête de l'Italien Alessandro Florenzi à la 78e minute et un but de Pablo Sarabia dix minutes plus tard. Ainsi, le champion de France en titre passe devant Rennes et prend, avec 15 points, la tête du Championnat pour la première fois de la saison.