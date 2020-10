Enseignant assassiné : des milliers de personnes rassemblées à Paris

publié le 18/10/2020 à 16:52

Deux jours après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie, dans les Yvelines, des milliers de personnes sont rassemblées ce dimanche 18 octobre, à Paris place de la République pour lui rendre hommage.

De nombreuses personnalités politiques de premier plan étaient présentes, place de la République. Parmi celles-ci, le Premier ministre Jean Castex, la maire de Paris Anne Hidalgo, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, le chef de fil LFI Jean-Luc Mélenchon ou encore Marlène Schiappa ont fait le déplacement.

Dans la capitale, une minute de silence a été observée lors du rassemblement en hommage à l'enseignant décapité vendredi 16 octobre pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors d'un cours sur la liberté d'expression donné à sa classe de quatrième.

Place de la République, où plus d'un million de personnes s'étaient rassemblées après les attentats de janvier 2015, l'émotion est vive. De nombreuses personnes présentes sur place ont chanté la Marseillaise en signe de résistance et de défense de la liberté d'expression.

Certains soulevaient des Unes de Charlie Hebdo représentant le prophète Mahomet. La chanson de Hugues Auffray "Adieu Monsieur le professeur" à également était entonnée par un homme à la guitare, puis chantée par de nombreuses personnes réunies autour de lui.

"Vous ne nous diviserez pas"

Autour de la statue de la place de la République, certains brandissaient des drapeaux tricolores, d'autres des pancartes sur lesquelles on peut lire "il fait sombre au pays des lumières", "je suis musulman, je suis contre la violence, je suis pour la liberté d'expression", "je suis enfant de prof", "je suis prof" ou encore "non au totalitarisme de la pensée". D'autres scandaient, "Je suis Samuel", "Liberté d'expression, liberté d'enseigner" et de longs applaudissements ont régulièrement été entendus.

Durant le rassemblement, Jean-Luc Mélenchon, comme le rapporte BFMTV, a de nouveau appelé à l'unité nationale : "On oublie tout, toutes les autres batailles et on se concentre sur la nécessité d'être ensemble. Parce que c'est marquer le poing contre l'ennemi, ils font ça dans l'intention de terroriser et de diviser. C'est un échec".

De son côté le Premier ministre a tweeté une vidéo du rassemblement avec un message : "Vous ne nous faites pas peur. Nous n’avons pas peur. Vous ne nous diviserez pas. Nous sommes la France !"

Nous sommes la France ! pic.twitter.com/GjUQo9AePa — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 18, 2020