publié le 18/10/2020 à 15:49

Pour la psychologue Sophie Péters, invitée de Ça Va Beaucoup Mieux, l'Hebdo, ce dimanche 18 octobre, le couvre-feu peut aussi avoir des bienfaits. "Le premier grand bénéfice, c'est qu'on commence presque à toucher du doigt combien nos liens sont essentiels, combien on a besoin de s'envoyer des messages comme quoi on s'aime, combien c'est important dans les familles", assure-t-elle.

"Le deuxième bon point, c'est qu'on est aussi face à nous-même. Il y a moins de rapidité, moins d'encombrement de nos vies, d'activités. On est beaucoup plus en connexion avec notre intériorité. À cet endroit-là, on va pouvoir enfin, je l'espère, découvrir qu'on est plein de très belles ressources à l'intérieur et qu'on va pouvoir se les offrir les uns les autres", ajoute Sophie Péters.

La psychologue met également en avant l'importance de l'humour dans ce genre de période. "On a aussi compris que l'humour était essentiel. La preuve c'est toutes les vidéos marrantes. Et c'est extrêmement important. C'est comme écouter de la musique triste quand on va pas bien : ça augmente notre émotion de tristesse", explique-t-elle.

Comment prévenir l'impact psychique de ce second "confinement" ? "La santé psychique se prévient dans le fait d'entretenir des liens harmonieux. On va avoir tendance à lire des choses qui nous font du bien, voir des films qui nous font du bien, à entretenir des relations qui nous font du bien. Plus on aura créé de cette bonne ressource-là, plus on va pouvoir puiser dedans dans les moments difficiles et douloureux", répond Sophie Péters.