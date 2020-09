Coronavirus en France : le taux de positivité continue de progresser

publié le 26/09/2020 à 21:28

Ces dernières 24 heures, la France a enregistré plus de 14.000 nouveaux cas de Covid-19, un chiffre légèrement plus faible par rapport aux dernières 48 heures où 16.000 cas positifs avaient été recensés. Toutefois, le taux de positivité continue quant à lui d'augmenter.

Santé publique France a publié ses nouveaux chiffres ce samedi 26 septembre. Parmi les personnes testées à la Covid-19, 7.2% sont positives au virus. Un chiffre qui poursuit sa hausse régulière.

Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures restrictives pour la semaine à venir, dans le but d'endiguer l'épidémie. Ainsi, les bars et restaurants de 11 grandes villes françaises, parmi lesquelles Paris, Lyon, Toulouse et Bordeaux, devront fermer avant 22 heures. Concernant la Guadeloupe et la métropole Aix-Marseille, la mesure est encore plus stricte puisque tous les établissements devront rester portes closes dès dimanche soir.

Ces mesures interviennent à un moment où l'épidémie connaît un rebond dans l'hexagone. Lors de ces dernières 24 heures, 39 personnes sont décédées. Sur la semaine passée, 4.102 malades ont été hospitalisés, dont 763 en réanimation.

Depuis le début de l'épidémie, au moins 31.700 personnes sont décédées des suites du coronavirus. Santé publique France a averti vendredi que l'épidémie était dans "une phase ascendante" dans l'hexagone. Parmi les points "inquiétants", l'agence sanitaire relève une circulation du virus "de plus en plus forte" chez les personnes âgées.