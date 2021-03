et Marie-Bénédicte Allaire

publié le 12/03/2021 à 05:40

Pour assurer le retour d'une gauche disparue de la région sous pression de l'extrême droite: EELV, le PCF, LFI et le PS ont annoncé jeudi s'unir dans les Hauts-de-France derrière l'eurodéputée verte Karima Delli, face au président sortant Xavier Bertrand. L'objectif : "Une victoire exemplaire pour la France".

La hache de guerre et les batailles d'égos sont enterrés pour l'instant mais cet accord inédit n'efface ni les rivalités ni les divergences. Mais faute d'entente, la gauche et les écolos risquaient d'être de nouveau absents du conseil régional. Pour l'écologiste Marine Tondelier, cette alliance fait renaître l'espoir. "On se rend compte que les gens se prennent à y croire", dit-elle.

En 2015, Marine Le Pen était arrivée en tête au premier tour. Élu grâce au retrait de la gauche, Xavier Bertrand a gouverné sans elle pendant 6 ans, ce qui finalement a facilité les discussions. "On va pouvoir maintenant rentrer dans la campagne concrètement", explique Ugo Bernalicis. Et cette fois-ci, même minoritaire, la gauche se maintiendra au second tour.

