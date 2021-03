et AFP

publié le 12/03/2021 à 04:02

Le président américain Joe Biden a vanté jeudi soir les progrès spectaculaires dans la vaccination anti-Covid qui permettent d'espérer l'amorce d'un retour à la normale aux États-Unis d'ici la fête nationale du 4 juillet. Dans un discours à la tonalité tour à tour grave et optimiste, le locataire de la Maison Blanche a ordonné à tous les États la levée progressive des restrictions d'âge afin que tous les Américains adultes soient éligibles au vaccin d'ici le 1er mai.

"C'est beaucoup plus tôt que prévu !", a-t-il martelé, évoquant une trajectoire permettant "une bonne chance" d'avoir un 4 juillet festif où les Américains pourraient se réunir en petits groupes autour du traditionnel barbecue. "Ce combat est loin d'être terminé", a mis en garde Joe Biden avant de dire sa conviction que de "meilleurs jours" étaient à venir.

Les États-Unis démontreront bientôt qu'ils ont "vaincu l'une des périodes les plus sombres et les plus dures" de leur histoire, a-t-il poursuivi. "Nous avons tous perdu quelque chose", a encore souligné le président américain, évoquant l'année écoulée.

"Ce sont les petites choses de la vie qui sont les plus importantes et ce sont celles qui nous manquent", a-t-il ajouté au moment où, au sein de l'Union européenne, l'arrivée d'un quatrième vaccin, celui de Johnson & Johnson, permet d'envisager une accélération des campagnes d'immunisation.