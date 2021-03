publié le 08/03/2021 à 18:53

À trois mois des élections régionales, qui se dérouleront les dimanches 13 et 20 juin, la secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire a indiqué qu'elle "croit" au désistement systématique des listes du parti présidentiel (LaRem) pour combattre le Rassemblement national, avant le second tour. "Notre ennemi est clair, c'est Marine Le Pen et le Rassemblement national" a-t-elle affirmé sur RTL.

"Je crois que Stanislas Guérini croit aussi à ce désistement et que ceux qui font dire l'inverse jouent avec le feu" a estimé la membre du gouvernement qui ajoute qu'elle n'a "pas beaucoup d'inquiétudes" sur le fait que ce barrage soit clairement affirmé avant le scrutin.



En prévision des élections présidentielles de 2022 et dans la perspective d'un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Olivia Grégoire a ajouté que "n'importe quel républicain, et encore plus quand on est engagé au gouvernement, est inquiet de voir que les extrêmes ont le vent en poupe".