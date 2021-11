Les infos de 5h - Hôtellerie-restauration : les patrons peinent à recruter

Le problème est d'envergure mondiale. Au Canada ou aux États-Unis comme en France, on a rarement autant manqué de main d'œuvre depuis la crise sanitaire. Emmanuel Macron a annoncé le 9 novembre vouloir serrer la vis pour les demandeurs d'emploi qui ne sont pas en recherche active. L'hôtellerie-restauration est particulièrement concernée, des négociations sont d'ailleurs en cours afin de booster les salaires.

Faute de personnel, le patron du restaurant "La Sirène", à Étain dans la Meuse, est contraint de réduire son activité. Il y a beaucoup moins de bruit que d'habitude dans la cuisine de Jean-Paul Checinski, le gérant de l'établissement.

"Les gens devaient reprendre le travail, ils ne se sont plus présentés parce qu'ils se sont aperçus qu'avec 84% du salaire, ils avaient assez pour vivre", constate-t-il. "On était quatre, maintenant je me retrouve tout seul. Ma femme fait les courses quand elle peut, ce qui fait qu'on a doublé nos heures".

Il nous manque juste deux personnes mais on ne trouve pas Jean-Paul Checinski, restaurateur

Le couple a dû prendre des mesures drastiques pour continuer l'activité tout en conservant la qualité de service pour fidéliser le client. "On ferme le dimanche, pour avoir un peu de loisir. On ferme souvent le jeudi soir, qui est une soirée assez calme", explique-t-il. "La deuxième solution, c'est de brider les salles. On s'est aperçu qu'on arrivait à assurer jusqu'à 40 personnes alors que nos salles peuvent en contenir jusqu'à 70. Il nous manque juste deux personnes mais on ne trouve pas".

Le restaurateur de 59 ans pointe du doigt le comportement de beaucoup de profils qui pourraient parfaitement convenir. "Il n'y a pas assez de différence entre les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas, en rémunération. On est sur des salaires à peu près de 1.500 euros, nourris, logés et blanchis. Si on est à 1.300 euros au chômage, on n'a pas trop envie de revenir au travail. Les gens n'ont plus envie de travailler", déplore Jean-Paul Checinski.

Le couple a décidé de ne plus s'acharner à trouver cuisiniers et serveurs. La retraite approche, leur affaire sera vendue, probablement au rabais compte tenu de la situation.

