La quasi-totalité des soignants ont à ce jour reçu au moins une dose du vaccin contre le coronavirus en France. Seuls 15.000 d'entre eux ont été suspendus, ce qui ne représente que 0,6%. Dans les Ehpad, 1.100 suspensions sont recensées. Si ce chiffre semble relativement modeste au plan national, il complique tout de même l'organisation de certains établissements. C'est le cas dans cet Ehpad à Tremblay-en-France.

Derrière son ordinateur, Amila parcourt ses plannings. "Tout le rouge, c'est des absents. Là, deux personnes absentes, deux autres là", constate cette secrétaire des ressources humaines. Elle fait face à un vrai casse-tête depuis un mois. "Tout le mois de septembre a été chaotique. Quotidiennement, on avait quatre ou cinq remplacements à faire. Malheureusement, à un moment la cadre infirmière s'est retrouvée à faire le poste d'infirmière. On donnait des heures supplémentaires aux personnes qui voulaient travailler", confie-t-elle.

Aujourd'hui, trois infirmières, une aide soignante et surtout le médecin de l'établissement manquent à l'appel. Le directeur de l'établissement, Mustapha Boulemia, a mis un mois à remplacer ce dernier. "J'ai eu recours à des recruteurs, multiplié les annonces, j'ai sollicité mon ARS pour pouvoir avoir une autorisation d'un médecin qui était diplômé hors Union européenne". Ce directeur n'a pas d'autre choix que de se contenter d'un médecin en CDD et qui n'est pas là à plein temps. L'obligation vaccinale a encore plus compliqué la vie des Ehpad, qui souffraient déjà d'un manque cruel de médecins.

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - Emmanuel Macron semble être le grand favori pour le premier tour de la présidentielle. Selon un sondage BVA pour RTL et Orange, le président sortant recueillerait environ 27% des scrutins.

Norvège - Cinq personnes ont été tuées et deux autres blessées après une attaque à l'arc et aux flèches. Un suspect a été interpellé, la piste terroriste est envisagée.

Transport ferroviaire - Les retombées de la crise sanitaire ayant entraîné la hausse des coûts du fret maritime, le trafic ferroviaire entre la Chine et la France a été multiplié par 3,5 en deux ans.