et Marie-Pierre Haddad

publié le 20/06/2019 à 08:06

Un meeting inédit. Des élus issus de tout "l'arc républicain" se sont retrouvés, mercredi 19 juin, soir à Saint-Denis pour une réunion publique "peu banale", par son éclectisme politique, destinée à lancer la collecte des signatures contre la privatisation d'Aéroport de Paris (ADP). Objectif de la réunion : lancer la campagne pour rassembler en neuf mois les 4,7 millions de signatures nécessaires pour organiser un référendum contre la privatisation d'ADP.

Invité à l'antenne de RTL, Gérard Larcher a déclaré : "Le Sénat a voté contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Mais nous n'avons pas du tout choisi de détournement le référendum d'initiative partagée, prévu par la Constitution parce que pour moi c'est un détournement de démocratie représentative".

Le président du Sénat ajoute : "Est-ce que le référendum d'initiative partagée, c'est pour faire en sorte un troisième tour, après le choix de la majorité (...) Les députés l'emportent sur nous dernière lecture pour les lois ordinaires et voilà que ceux-ci seraient remis en cause par un référendum d'initiative partagée, décidé entre le vote de la loi et la promulgation. C'est un détournement".