et AFP

publié le 13/08/2019 à 15:46

L'association qui a trouvé le corps ce mardi 13 août matin n'avait pas confirmé l'information. Cet après-midi, la police a annoncé que sa famille a reconnu la jeune franco-irlandaise Nora. La dépouille a été découverte à environ deux kilomètres de l'hôtel de la famille.

Nora, 15 ans, avait disparu dans la nuit du 3 au 4 août. Elle était arrivée le jour-même à Dusun Resort, une station touristique de Malaisie située en lisière d'une forêt tropicale à environ 70 km de Kuala Lumpur. Elle habitait l'Angleterre avec ses parents, et avait des difficultés d'apprentissage.

Sur RTL, le grand-père de la jeune fille avait évoqué la possibilité d'un acte criminel, expliquant que Nora "n'était absolument pas" habituée à fuguer et que la disparation avait eu lieu dans "des conditions extrêmement mystérieuses". la jeune fille dormait alors dans une chambre avec sa sœur et son frère.

La police malaisienne a relevé des empreintes digitales sur le cadre d'une fenêtre de l'hôtel où a disparu la jeune fille. Mais elle n'avait pas indiqué si elle savait à qui elles appartenaient. Plus de 350 personnes ont été mobilisées pour participer aux recherches avec le soutien d'hélicoptères, de chiens et de plongeurs. Les polices de Grande-Bretagne, d'Irlande et de France ont apporté leur soutien.