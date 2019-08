publié le 13/08/2019 à 18:35

Le corps sans vie découvert dans la jungle en Malaisie est bien celui de Nora. Ses parents, à qui la dépouille a été montrée, l'ont reconnue. "Malheureusement, c'était elle, déclare le grand-père de Nora surRTL. Maintenant qu'on a la certitude que Nora est décédée, il faut comprendre. Si on veut faire son deuil, il faut comprendre les raisons."

Selon Sylvain Quoirin, l'endroit où le corps a été retrouvé avait déjà été inspecté, "ils sont même passés plusieurs fois, elle n'était pas là. C'est aussi un mystère qu'il faudra élucider". Il attend des réponses de l'autopsie, prévue demain 14 août : "Maintenant qu'ils ont le corps, ils vont pouvoir authentifier par une autopsie si elle a été violentée, agressée, etc".

Le grand-père de Nora, maire d'un petit village de l'Yonne, est perplexe : "Le scénario de la fille qui part de la maison et qui s'égare, je n'y crois pas. C'est en dehors de l'hôtel. C'est un grand espace entouré de grillages et de portes. Elle est au-delà de tout ça. Nora n'a absolument pas la capacité de faire les deux kilomètres. Ce n'est pas possible".

Les parents de Nora sont très affectés

Les parents de Nora, que Sylvain Quoirin a eu au téléphone, sont très affectés, "comme quelqu'un qui vient de perdre sa fille de façon dramatique et sans savoir pourquoi. Vous imaginez, mettez-vous à leur place. Ils partent en vacances, ce sont leurs plus belles vacances à faire dans un endroit paradisiaque et c'est l'enfer qui leur arrive. C'est ça qu'ils vivent".

"C'était une adorable innocente, aux mains pures, qui avait un léger handicap, qui était une vraie petite fée, et qu'on a tuée, ou qui est morte je ne sais pas, avec un mystère énorme qui est incompréhensible pour tout le monde", a conclu le grand-père de la victime.